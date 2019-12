I buoni propositi di Isayama per il 2020? Concludere L'Attacco dei Giganti

L'Attacco dei Giganti è stata l'opera più influente di questo decennio. Non si può dire che la sua fine passerà inosservata, considerata la stazza gigantesca di questo franchise che nel corso del tempo ha ottenuto vendite e guadagni davvero elevati. Ma il 2020 potrebbe essere l'anno del termine del manga, a cui seguirà quella dell'anime poco dopo.

La Kodansha ha raccolto negli ultimi giorni degli shikishi e dediche dei vari mangaka che pubblicano sulle varie riviste, e tra questi l'attenzione dei fan vola subito a quella di Hajime Isayama, mangaka di L'Attacco dei Giganti. Cosa avrà mai inserito come desiderio per il 2020 il noto autore?

Secondo il tweet che potete vedere in calce, proveniente direttamente dall'account ufficiale di Bessatsu Shonen Magazine, l'autore ha preparato un Eren molto caricaturale, mentre ha poi affermato che il suo proposito per il 2020 è di concludere L'Attacco dei Giganti. Isayama ci tiene quindi a sottolineare che la serie è ormai prossima alla fine, nonostante in molti avessero già pronosticato un finale entro la data di trasmissione di L'Attacco dei Giganti stagione 4, previsto per l'ottobre 2020.

Inoltre, gli ultimi eventi del manga con Eren protagonista di un possibile massacro e i nodi che stanno venendo al pettine con personaggi che tornano per il momento finale nel capitolo 124 fanno pensare che comunque l'opera non si dilungherà troppo. Il capitolo 125 di L'Attacco dei Giganti è ormai alle porte, a cosa punterà l'autore per la prossima storia mensile?