Burn the Witch 0.8 arriva su Crunchyroll e 'distrugge' la piattaforma

Burn The Witch 0.8 è ufficialmente disponibile su Crunchyroll ma, come hanno segnalato alcuni utenti sui social, ha portato non pochi problemi alla piattaforma. Il sito di streaming è andato in down, risultando "non disponibile" a causa del numero eccessivo di persone collegate nello stesso momento.

L'anime originale Burn The Witch è stato rilasciato nel 2020, dapprima come lungometraggio e successivamente suddiviso in tre episodi speciali da Crunchyroll. L'ultimo cortometraggio in uscita, Burn the Witch 0.8, funge da prequel alla serie originale e promette di esplorare meticolosamente tutti i retroscena della storia e affrontare quei buchi di trama presenti negli eventi della serie rilasciata tre anni fa.

Il prequel di Burn The Witch è stato acclamato dal pubblico: quanto avvenuto su Crunchyroll, insomma, conferma l'enorme successo della produzione animata. Il grande numero di spettatori entusiasti che cercavano di vedere il film ha causato un aumento senza precedenti del traffico, "rompendo" i server della piattaforma di streaming. Per oltre un'ora, molti fan si sono trovati impossibilitati ad accedere alla sito web.

Nonostante fosse nato solo come un semplice spin-off di Bleach, nato dalla penna del talentuoso autore originale Tite Kubo, Burn The Witch ha raccolto una fanbase enorme da tutto il mondo. Il film prequel Burn The Witch 0.8, dalla durata di 28 minuti, è già disponibile in Italia con sottotitolo in italiano.