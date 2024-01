Burn The Witch 0.8 e quella magnifica citazione a Dragon Ball: impossibile non notarla!

Il ritorno sullo schermo di Burn The Witch ha sorpreso non poco i fan di Tite Kubo, autore dell'omonimo manga one-shot ma conosciuto soprattutto per Bleach. Tuttavia, un easter egg molto particolare ha non poco esaltato gli appassionati di Dragon Ball, che se avete visto questo nuovo episodio speciale avrete sicuramente notato.

In una delle scene di quest'episodio speciale, e che vi lasciamo in calce alla notizia, Noel riceve una chiamata e la sua suoneria è una sigla di Dragon Ball. Nella serie principale di Burn The Witch veniamo a sapere che questa giovane strega è una grande appassionata degli anime e, più in generale, della cultura giapponese, per cui è comprensibile che sia anche lei una grande appassionata dello shonen più popolare di tutti i tempi. Ninny lo nota immediatamente e sottolinea quanto si comporti da giapponese, nonostante non lo sia di nascita.

L'arrivo del prequel di Burn The Witch su Crunchyroll è stato accolto in modo sensazionale, arrivando addirittura a "distruggere" la piattaforma di streaming: moltissimi utenti si sono trovati impossibilitati dall'accedere al sito per diverse ore poiché una mole spropositata di persone si è collegata sul server per guardare questo nuovo anime.

La storia del prequel di Burn The Witch è semplice e lineare e si occupa di adattare alcune parti della one-shot dell'autore Tite Kubo che non sono stati precedentemente trattati nel primo film, da noi all'estero suddiviso in tre episodi speciali su Crunchyroll, ovviando ai vari buchi di trama.