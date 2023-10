BURN THE WITCH #0.8: pubblicato un nuovo trailer che svela la data di uscita dell'anime

In queste ore è appena stato rilasciato un nuovo trailer per l'anime Burn the Witch #0.8, prequel del film Burn the Witch. L'opera è tratta da un racconto autoconclusivo scritto dall'autore del manga di successo Bleach.

Burn the Witch è un'opera di Tite Kubo di quattro capitoli ambientata nello stesso universo dell'opera principale dell'autore. La storia è incentrata su Noel "Niiha" Niihashi e Ninny Spangcole, due streghe che lavorano nella Reverse London presso il quartier generale di Wing Bing, un'agenzia per il controllo e la conservazione dei draghi. Come tutti quelli che vivono nella Reverse London, le streghe hanno la capacità di vedere le creature sovrannaturali. Niiha e Ninny hanno il compito di promuovere la coesistenza tra queste creature e gli umani, finendo a volte per scontrarsi con altri esseri maligni.

Di Burn The Witch è stato tratto anche un film prodotto dallo Studio Colorido. Burn The Witch #0.8 invece, si concentrerà sugli eventi accaduti prima del film e sarà diretto da Tatsuro Kawano.

Il trailer appena rilasciato dalla durata di un minuto e quattordici secondi, mostra i protagonisti dell'opera in azione, alimentando la curiosità per questo titolo. Inoltre, il trailer si conclude con l'annuncio della data di uscita di Burn The Witch #0.8: il 29 Dicembre.

L'attesa attorno a questo anime è tanta, soprattutto dopo l'annuncio della data di rilascio. I fan di Burn the Witch non vedono l'ora di scoprire le origini delle due protagoniste e di conoscere nuovi dettagli sul mondo creato da Tite Kubo.