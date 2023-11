Burn the Witch 0.8, l'uscita si avvicina: a quando il debutto su Crunchyroll?

Molto presto debutterà Burn the With 0.8, la serie animata basata sul manga di Tite Kubo, autore di Bleach. Ma cosa sappiamo su questa nuova uscita e quando verrà pubblicata sulla piattaforma streaming di Crunchyroll? Ecco cosa sappiamo al momento.

Pochi giorni fa è stato ufficializzato che Crunchyroll si occuperà di distribuire Burn the Witch all'estero, per cui anche in Italia, una volta che l'anime uscirà in Giappone. Com'è stato confermato dalla pagina X (Twitter) del servizio di streaming, questa serie sarà messa in onda il 29 dicembre. Negli scorsi giorni è stato pubblicato un trailer per Burn the Witch.

La serie verrà trasmessa in streaming su Amazon Prime in Giappone. A quanto pare, sembra che né Disney+ né Hulu si occuperanno di distribuire l'anime, anche se ci si aspettava che sarebbe stata Disney a pubblicarla, visto che aveva distribuito già Bleach e il più recente Bleach: Thousand-Year Blood War.

Se non conoscete Burn the Witch, vi lasciamo qui la trama: "Dietro il mondo che pensate di conoscere esiste una terra di magia e fiabe, ma la Londra Inversa non è la bella immagine dipinta nei libri per bambini. Ninni Spangcole e Noel Niihashi sono agenti della Wing Bind, e lavorano solo quando ci sono di mezzo i soldi. Ma invece di ottenere un incarico importante si trovano costrette a fare da babysitter....prima che possano abituarsi alla noia, Ninni e Noel dovranno darsi alla macchia con un fuggitivo che cattura guai come pochi altri".