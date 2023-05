Burn the Witch: un nuovo anime è già in produzione, secondo alcuni leak

Il nome di Tite Kubo è legato a doppio filo con quello di Bleach, che però non è l'unica opera a cui il maestro ha dato vita. Altra sua serie manga di successo è Burn the Witch, che presto potrebbe tornare sugli schermi con un nuovo progetto anime.

Burn the Witch nasce come one-shot pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 2018. Nel 2020 la serializzazione del manga è cominciata con la pubblicazione di quattro capitoli, a cui però al momento non vi è ancora un seguito. Nonostante il pochissimo materiale a disposizione, Burn the Witch ha ispirato un film anime realizzato dallo Studio Colorido uscito nelle sale nipponiche nel 2020 e distribuito in streaming suddiviso in tre puntate.

Secondo alcuni insider del settore, Burn the Witch tornerà presto con un nuovo anime. Il presunto Burn the Witch 2 sarebbe già in produzione presso lo Studio Colorido, ma come potrà proseguire la serie senza materiale originale da adattare?

Vi ricordiamo che Tite Kubo fu coinvolto nella produzione del film anime di Burn the Witch e che l'autore sarà protagonista di annunci su Bleach: Thousand-Year Blood War e Burn the Witch a fine maggio. Secondo alcuni, l'annuncio di Kubo riguarderà la ripresa della serializzazione, con lo staff dell'anime che sarebbe già in possesso di tali informazioni. Come accadde con Dragon Ball Super, potrebbe dunque tornare prima l'anime che il manga. Un'altra ipotesi è quella che questo anime sia completamente originale.