Burn the Witch: annunciato il sequel del manga di Tite Kubo

Burn the Witch ha coronato il ritorno di Tite Kubo, il papà di Bleach, sulla rivista che lo ha reso celebre in tutto il mondo, Weekly Shonen Jump. Ma quella che sembrava essere soltanto una breve fermata tra le pagine dell'iconico magazine si sta per trasformare in qualcosa di molto più interessante.

Mentre la battaglia di Noel e Ninny sta per entrare nel vivo all'interno del terzo numero, le attenzioni dei fan si sono riservate tutte all'interno del capitolo 4 che sancirà la precoce fine del manga. Il sensei, già in occasione dell'annuncio, aveva avvisato che il suo ritorno non sarebbe durato a lungo e così la serializzazione di Burn the Witch. Pare tuttavia che Kubo abbia cambiato idea poiché al termine della serie è stata annunciata una piacevole sorpresa.

I primi spoiler dalla rivista, infatti, hanno confermato un sequel per Burn the Witch. Attualmente non si hanno ulteriori informazioni in merito al seguito, né sulla data di debutto né sulla sua eventuale durata. Ad ogni modo, il numero di personaggi e la piega intrapresa dalla storia nel corso dei 4 capitoli aveva già fatto presagire un'analoga possibilità.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi giorni per conoscere tutte le novità del caso sul sequel del nuovo manga di Tite Kubo. E voi, invece, cosa vi aspettate dalla nuova stagione dell'opera? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.