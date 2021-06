Burn The Witch arriva in Italia: a sorpresa l'annuncio di Planet Manga

Tite Kubo è un autore molto conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, un mangaka che ha fatto la storia di Weekly Shonen Jump grazie a Bleach. Attualmente il sensei si sta dedicando a Burn The Witch, la sua nuova creazione, che proseguirà prossimamente con la stagione 2 del manga.

Non sappiamo quando approderà la seconda parte di Burn The Witch dal momento che lo stesso Kubo sensei ha comunicato lo scorso novembre che "non arriverà a breve". Probabilmente, visto i ritardi che ha accumulato anche a causa del Covid, che lo ha costretto a lavorare completamente da solo per la prima stagione in 4 capitoli, la serie potrebbe non tornare nemmeno nel 2021.

Ad ogni modo, per ingannare l'attesa è stata chiamata in causa Planet Manga che ha annunciato nelle scorse ore l'arrivo di Burn The Witch in Italia. Il primo volume uscirà nel mese di agosto e l'editore descrive la sinossi dell'opera con la trama che qui segue: "La vita è già abbastanza dura per una ragazza normale. Se poi sei una strega, vivi a Reverse London e il tuo compito è tenere d’occhio i draghi… be’, le tue giornate saranno sicuramente ancora più complicate!"

Un annuncio a sorpresa che potrebbe fare piacere ai fan di Tite Kubo. A tal proposito, cogliamo l'occasione per rimandarvi alla nostra analisi dell'anime di Burn The Witch nato in collaborazione con la prima stagione del manga. E voi, invece, che aspettative avete per l'edizione italiana? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.