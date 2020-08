Burn The Witch arriverà anche sulla piattaforma di Viz Media

Tite Kubo è prossimo al ritorno sul magazine di Weekly Shonen Jump con la sua nuova pubblicazione, Burn The Witch. Il debutto dell'opera è fissato per il 24 agosto, e l'editore statunitense Viz Media ne ha annunciato la pubblicazione in lingua inglese.

Purtroppo la serializzazione sarà piuttosto breve, contando solamente quattro capitoli. Il primo si comporrà di 57 pagine totali e, se dovessimo fare una supposizione sull'intera durata della pubblicazione, un mese abbondante dovrebbe essere una stima corretta.

La lettura dei capitoli sulla piattaforma di Viz Media comporterà il costo di un abbonamento, tuttavia nel nostro paese non è ancora possibile accedervi, perciò l'alternativa più facile è rappresentata dal corrispettivo servizio di Shueisha.

Fortunatamente - grazie a MangaPlus - i capitoli usciranno in concomitanza con il Giappone, e saranno disponibili gratuitamente alla lettura sia in lingua inglese che in spagnolo. Per quanto riguarda un'ipotetica uscita in Italia, per ora non c'è stata alcuna comunicazione in merito. E' chiaro però che la popolarità di Bleach rappresenterà un notevole propellente per le case editrici nostrane.

