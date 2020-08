Burn the Witch capitolo 2 è su MangaPlus: quale destino per Balgo e le due streghe?

Burn the Witch ha finalmente fatto il suo esordio su MangaPlus dopo mesi e mesi di attesa. Ricorderete infatti quella trasmissione online dove Shueisha annunciò una miniserie scritta e disegnata da Tite Kubo, insieme a un lungometraggio animato dello studio Colorido e che arriverà su Crunchyroll nei prossimi mesi.

Nel primo capitolo di Burn the Witch abbiamo di nuovo fatto la conoscenza di Ninny, Noel e soprattutto Balgo. Il ragazzo divenuto Dragonclad a quanto pare è in pericolo a causa della sua condizione e il Top Horns della divisione magica di Londra Inversa sta preparando qualcosa per eliminarlo.

Chiuso l'incidente col drago nero, veniamo a conoscenza di alcuni retroscena che riguardano la band di Ninny e un altro dei suoi membri, Macy, che ha lasciato il gruppo. Ma qualcosa di oscuro sembra annidarsi nell'ombra mentre in televisione il gossip parla male della strega. Intanto Kubo ci presenta il mondo della Londra Inversa che fa uso dei draghi bianchi durante la vita quotidiana.



Pur essendo sabato, alle due streghe protagoniste di Burn the Witch viene assegnato il compito di trovare un drago nella sezione occidentale di Londra Inversa e, per ordini superiori, Balgo dovrà andare con loro. Giunti in prossimità del luogo, un'esplosione in lontananza fa capire che il palazzo dell'azienda Realist è stato attaccato. Giunta sul luogo, Ninny scopre che dietro quest'esplosione c'è Macy, che vuole distruggere l'edificio per poter distruggere anche quello presente nella Londra reale, dato che ogni edificio è connesso con la controparte dell'altra Londra.



Mentre anche Noel interviene per provare a salvare la situazione, un attacco sulla cima dell'edificio colpisce Ninny che era in volo sul suo drago. Dietro il polverone si cela Bruno Bangnyfe, il capo del corpo del cerchio magico. Burn the Witch tornerà col capitolo 3 la prossima settimana su MangaPlus.