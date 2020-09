Burn the Witch capitolo 3: la battaglia di Noel e Ninny entra nel vivo

Continua la breve avventure di Noel Niihashi e Ninny Spangcole in Burn the Witch. La miniserie di Tite Kubo è entrata nel vivo col capitolo 2. Infatti, dopo la presentazione delle due protagoniste e del potere di Balgo, oltre che del mondo di Londra Inversa e delle differenze tra draghi, si concretizza la minaccia per il povero ragazzo.

Dopo una pagina a colori che vede Noel e Ninny passare un pomeriggio in quiete e a leggere, si torna alle atmosfere più vibranti e aggressive della storia. Burn the Witch 3 inizia con Sullivan Squire, uno dei Top Horns del Wing Bind, e l'ex direttore Billy Banks.

Si torna poi allo scontro nel centro di Londra dove, dopo un piccolo confronto, Bruno Bangnyfe chiama i suoi e avvisa che è possibile catturare Balgo, in quel momento tra la folla in attesa delle due streghe. Bruno però si arrabbia per le parole di Noel, che corre a salvare Balgo grazie alla sua bacchetta magica. Contemporaneamente, Ninny arriva alle spalle di Bruno che reagisce violentemente e disarma l'avversaria.

Noel però torna in tempo per colpire l'avversario con un doppio colpo. La battaglia però finisce con questo scambio di colpi dato che Ninny ne approfitta per portar via Macy, lasciando però il drago Ellie nell'edificio, e Noel che scappa con Balgo. Alle loro spalle, Bruno si arrabbia per la situazione ed evoca un drago oscuro.

Dopo aver ascoltato la storia di Ellie e Macy, il gruppetto viene raggiunto da Bruno in sella al suo drago oscuro che comunica che Balgo deve essere catturato. Il capitolo 4 sarà l'ultimo e arriverà la prossima settimana con ben 55 pagine, e ciò dovrebbe concludere il primo volume di Burn the Witch.