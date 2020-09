Burn the Witch capitolo 4: come termina la stagione 1 del manga di Kubo?

Dopo quasi un mese di pubblicazione, Tite Kubo torna in pausa. Lo storico mangaka che diede i natali a Bleach su Weekly Shonen Jump è tornato recentemente sulla rivista con Burn the Witch, sin da subito annunciata come miniserie di quattro capitoli. E il quarto capitolo è giunto negli scorsi minuti su MangaPlus, come ha terminato Kubo la storia?

Eravamo rimasti a Bruno Bangnyfe che aveva raggiunto, al termine dello scorso capitolo di Burn the Witch, il gruppetto formato da Ninny, Noel, Balgo e Macy. Ormai sembra che l'ordine di uccidere Balgo sia attivo e non sarà ritirato, mettendo i protagonisti in grave pericolo.

Ma improvvisamente qualcosa distrugge lo status quo: è Ellie, il drago allevato amorevolmente da Macy, che raggiunge la sua nutrice e affronta Bruno. Questi prova ad attaccarlo, ma a vuoto: Ellie infatti si evolve e diventa uno splendido ed enorme quanto potente drago che desta le preoccupazioni di tutti.

È chiaro fin da subito che è diventato un pericolo per Londra Inversa dato che basta un semplice battito d'ali per creare danni agli edifici circostanti. Bruno inizia ad affrontarla col suo drago e viene spalleggiato da Ninny e Noel. Gli attacchi sono tutti inefficaci mentre momentaneamente l'attenzione viene attirata da Balgo che riesce a evocare una spada dal manico di tromba che aveva nella giubba.

Mentre ci si prepara a subire un nuovo attacco del drago, questi viene colpito alla testa e ucciso da un colpo sparato da grande distanza. Il cecchino è Banks Jr, che sorprende tutti per le sue capacità. Chiuso l'incidente, Balgo viene definitivamente lasciato libero mentre Macy si unisce al gruppo. Kubo dedica, sulle pagine finali di Burn the Witch 4, anche un momento tenero tra Balgo e Noel.

Ora non resta che attendere qualche mese per vedere Burn the Witch stagione 2 e i nuovi eventi che il mangaka ha in serbo per le streghe di Londra Inversa.