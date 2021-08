Burn the Witch: un cosplay perfetto di Ninny e Noel dallo spin-off di Bleach

Archiviato Bleach, il mangaka Tite Kubo ha impiegato un po' di tempo per riprendersi da una serializzazione settimanale e continuata per oltre 14 anni. Il richiamo della Shueisha però non è tardato a farsi sentire e l'autore è tornato con il oneshot di Burn the Witch, un progetto inizialmente senza seguiti che ci proiettava verso nuove trame.

Abbiamo conosciuto due nuove protagoniste, Noel e Ninny, due streghe che operano a Londra Inversa e combattono i draghi. Tanti sono i richiami a Bleach del quale è uno spin-off, tra hado e schemi simili. Le avventure delle due streghe si sono poi ampliate con un intero volumetto a loro dedicato, con il quale abbiamo potuto conoscerle meglio.

Ninny è una star nel mondo umano, vulcanica e attiva, mentre Noel è una ragazza taciturna che ha catturato le attenzioni del giovane Virgo. Grazie al cosplay a tema Burn the Witch realizzato da Takamina Libra e Uru04, possiamo vedere in azione in svariate foto le due streghe protagoniste.

In basso c'è il post con il cosplay di Ninny e Noel riprodotte in modo perfetto dalle cosplayer asiatiche, che hanno prestato particolare attenzione a parrucche, espressioni e anche alle divise tra la giacca e la gonna verde più la mantellina rossa. Le ragazze torneranno nella seconda stagione di Burn the Witch, già annunciata da Weekly Shonen Jump.