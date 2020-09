Burn the Witch debutta il 2 ottobre, l'ultimo teaser introduce un nuovo personaggio

Pochissimi giorni ci separano dal debutto di Burn the Witch, l'anime ambientato nell'universo di Bleach tratto dall'omonimo manga di Tite Kubo. La miniserie sarà composta da appena tre episodi e vanterà anche l'introduzione di nuovi personaggi; uno di questi, Bruno Bangnyfe, è stato recentemente mostrato in un nuovissimo teaser trailer.

I fan che si approcceranno alla serie senza aver prima letto il manga impareranno a conoscere Bruno volta per volta. Nello spezzone visibile in calce, viene rivelato che si tratta di uomo estremamente potente, e che collaborerà con le protagoniste Ninnie e Noel per abbattere un enorme drago.

Vi ricordiamo ancora una volta che nella nostra penisola Burn the Witch sarà trasmesso da Crunchyroll Italia, mentre in Giappone i tre episodi saranno uniti e proiettati nei cinema. Crunchyroll Italia, infine, descrive la trama dell'opera quanto segue: "La maggior parte delle morti a Londra dipendono spesso dai draghi, creature fantastiche ma invisibili. Solo alcune persone possono affrontare adeguatamente questi draghi, ovvero gli abitanti della Londra Inversa, che possono invece vedere i draghi. Nonostante la loro presenza, solo alcuni di essi sono streghe e stregoni sufficientemente forti per affrontarli. Le protagoniste della storia sono due streghe, Noel Niihashi e Ninny Spangcole, nonché agenti incaricati della difesa dalla Wing Bind (WB), un'organizzazione dedita alla gestione dei draghi. La loro missione è proteggere e controllare i draghi per il bene di tutti".

E voi cosa ne pensate? Seguirete la miniserie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di altre informazioni sull'opera, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione del manga di Burn the Witch.