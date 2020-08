Burn the Witch esordisce su MangaPlus: Noel e Ninnie colpiscono nel capitolo 1

Tite Kubo ritorna su Weekly Shonen Jump. Dopo aver concluso la serializzazione di Bleach, il mangaka si è parzialmente ritirato dalle scene per confezionare il oneshot Burn the Witch nel 2018. A distanza di un paio d'anni, quel oneshot diventa una miniserie di quattro capitoli che ha appena fatto il suo esordio su MangaPlus in inglese e spagnolo.

Il primo capitolo di Burn the Witch si apre con pagine a colori che ci ripresentano quei personaggi conosciuti nella storia autoconclusiva, ovvero Noel, Ninny e Balgo. Questa avventura ha quindi luogo dopo gli avvenimenti che furono raccontati un paio d'anni fa. Dopo una breve reintroduzione delle due protagoniste Noel e Ninny, torniamo al Wing Bind, dove rivediamo anche Balgo e Osushi.



Il duo sta scatenando un putiferio perché Osushi è fuori controllo, ma le due streghe riescono a calmare la situazione. Tuttavia il mostriciattolo era impazzito a causa del pericolo delle vicinanze: un drago infatti attacca poco dopo Balgo. La creatura si mostra non solo più coriacea del previsto ma risulta essere anche un drago oscuro che mette a ferro e fuoco la zona, lanciando un'emergenza.



Mentre Noel e Ninny tentano di tenere la situazione sotto controllo, i dirigenti del Wing Bind osservano dalla loro sala la situazione. La presentazione di tutti i membri e del capo Wolfgang avvisano che il motivo dell'apparizione di un drago nero a Londra dopo quasi un secolo è causata dalla presenza di Balgo nella zona. Per questo dovrà scomparire. Burn the Witch tornerà col capitolo 2 la prossima settimana.