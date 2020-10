Burn the Witch: su Jump arriva il nuovo poster per celebrare l'anime

Il ritorno di Tite Kubo con Burn the Witch è avvenuto lo scorso mese, almeno per quanto riguarda il lato fumettistico. Infatti Shueisha ha programmato sia il primo volume scritto e disegnato dallo storico mangaka di Bleach che un film d'animazione passato tra le mani dello studio Colorido. E proprio quest'ultima produzione sta per arrivare.

Burn the Witch è in programma su Crunchyroll per il 2 ottobre. La piattaforma pubblicherà a livello internazionale il nuovo lavoro del mangaka che sicuramente ha generato grande attesa nel pubblico, in particolare verso i fan di vecchia data di Bleach. Noel, Ninny e Balgo saranno coinvolti in una strana situazione a Londra Inversa dove continua la lotta con i draghi.

Per pubblicizzare al meglio l'arrivo sia in Giappone che a livello internazionale, Weekly Shonen Jump ha condiviso un nuovo poster disegnato da Tite Kubo sul numero 44 della rivista. Anche se l'opera non è più in corso, almeno per il momento visto che prossimamente tornerà Burn the Witch con una stagione 2, viene dedicata grande attenzione al progetto.

In basso, nell'immagine ancora in bassa qualità, vediamo uno sfondo giallo dove spiccano Noel e Ninny in primo piano, mentre sul fondo si intravede il povero e bistrattato Balgo. Le streghe sono pronte per il ritorno sul grande palcoscenico.