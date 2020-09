Burn the Witch: le novità sul primo volume e le anticipazioni sulla seconda stagione

Tite Kubo è tornato su Weekly Shonen Jump, ma la sua scelta è ricaduta non su una serie longeva bensì su una miniserie. Burn the Witch, che riceverà anche un film animato da Studio Colorido, sta però per concludersi col suo quarto capitolo.

Era già stato annunciato mesi fa infatti che il manga di Kubo sarebbe stata una serie breve. Il primo volume di Burn the Witch è programmato per ottobre, confermando quindi le date iniziali e facendo apparire le cancellazioni in alcuni cataloghi come un semplice errore di stampa. Ma come abbiamo appreso ieri dai primi leak di Weekly Shonen Jump, la storia non si concluderà qui.

Burn the Witch continuerà e lo farà con una "seconda stagione", anticipata dalle ultime pagine poste alla fine del capitolo 4 che sarà pubblicato su MangaPlus e Weekly Shonen Jump tra qualche giorno. L'annuncio è stato accompagnato da alcune immagini di anteprima disegnate in modo abbozzato e senza inchiostrature, facendo vedere il prosieguo della storia di Ninny e Noel. Le due si troveranno di fronte a un personaggio che sembra un pezzo grosso della Londra Inversa.

Non ci sono informazioni sul ritorno di Burn the Witch, dato che in basso a sinistra si legge un molto generico "Coming Soon". È possibile comunque, con questa scelta, che Kubo porterà pochi capitoli per volta e non in modo continuativo. Apprezzate la scelta del mangaka e della casa editrice Shueisha di preparare un Burn the Witch a fasi ben distinte?