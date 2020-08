Burn the Witch: nuova visual e data di debutto per il film animato

Ormai è tutto pronto per il ritorno di Tite Kubo sulle pagine di Weekly Shonen Jump attraverso il debutto della sua nuova opera, Burn the Witch. Come di consueto, gli insider hanno già iniziato a riportare anticipatamente il materiale della rivista, tra cui anche alcune informazioni in merito all'adattamento cinematografico previsto entro l'anno.

Dopo svariati anni di assenza dalla rivista di punta di casa Shueisha, il papà di Bleach è finalmente pronto a tornare con una nuova serializzazione. Anche se il suo ritorno non durerà poi a lungo, in quanto il manga è previsto per terminare entro 4 capitoli, ogni numero della serie dovrà contenere più tavole del solito. A tal proposito, i primi due episodi di Burn the Witch conterranno nel complesso più di 90 tavole, ben più delle 18 pagine disponibili di solito.

Ad ogni modo, nelle scorse ore gli insider hanno iniziato a condividere in rete i primi dettagli dal nuovo numero di Jump, a cominciare dalle color page del nuovo manga di Kubo fino alle novità sull'adattamento animato dell'omonimo manga. Insieme a una locandina promozionale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, è stato confermato che la pellicola debutterà in Giappone il prossimo 2 ottobre con una distribuzione di circa due settimane. Lo stesso giorno, inoltre, su Amazon Video e Hikari TV debutterà una versione speciale del film con alcune scene modificate. Nelle prossime ore, infine, lo staff rilascerà un nuovo trailer promozionale per l'attesissimo lungometraggio.