Burn The Witch: il nuovo anime dal creatore di Bleach si mostra in una prima key visual

Si vociferava già da diversi mesi un progetto animato in cantiere per Burn the Witch, adattamento televisivo tratto dall'omonimo capitolo auto-conclusivo realizzato da Tite Kubo, creatore di Bleach. Ma non sarà l'unico format che accompagnerà la nuova produzione di uno degli autori manga più amati al mondo.

Gli spoiler di Weekly Shonen Jump trapelati in rete nella giornata di ieri hanno fatto il giro del globo, poiché confermavano il ritorno dell'anime di Bleach dopo mesi di voci di corridoio. L'annuncio in questione ha acquisito una popolarità tale che il brand ha conquistato i trend mondiali, centinaia di migliaia di condivisioni su Twitter che ribadivano il grande interesse dei fan nei riguardi del capolavoro di Kubo sensei, anche a distanza di numerosi anni dalla conclusione del manga e della storica serie televisiva.

Ad ogni modo, oltre questo straordinario ritorno dell'anime di Bleach, Shuiesha ha organizzato in pompa magna l'annuncio, confermando una trasposizione televisiva e una serializzazione regolare, seppur in un formato breve di due volumi, di Burn The Witch. E proprio in merito a quest'ultimo anime in produzione, il profilo ufficiale del nuovo progetto di Bleach ha rivelato la prima locandina promozionale della serie, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia che sottolinea il debutto dell'opera nella stagione autunnale a cura dello studio Colorido.

