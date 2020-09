Burn the Witch: il nuovo trailer ci getta a capofitto nella lotta tra streghe e draghi

È ormai tutto pronto per Burn the Witch. Tite Kubo ha portato a termine la prima parte della storia su Weekly Shonen Jump con il capitolo 4, pubblicato anche su MangaPlus in inglese e spagnolo domenica 13 settembre. Ma adesso è il turno dell'anime che sarà pubblicato su Crunchyroll in Italia, il cui debutto è previsto per il 2 ottobre 2020.

Dopo il primo trailer distribuito diversi mesi fa, adesso che Burn the Witch ha terminato la prima stagione sulla rivista, lo studio Colorido ha diffuso un nuovo video con diverse scene provenienti dalla storia completa.

Il nuovo trailer di Burn the Witch ci presenta ancora una volta Noel e Ninny, ma stavolta le scene sono a più ampio respiro e includono tutti i personaggi principali di questa prima parte di storia, da Bruno Bangnyfe a Macy ed Ellie, passando anche per il povero Balgo. Dal trailer si vedono già scene tratte da tutti e quattro i capitoli di Burn the Witch pubblicati su Weekly Shonen Jump, accompagnate dalla canzone "Blowing" di Nil che farà da theme song ai tre episodi.

Siete pronti al debutto scoppiettante delle streghe di Tite Kubo? Sono stati anche rivelati i titoli dei tre episodi di Burn the Witch, tratti ovviamente da quelli del manga.