Burn the Witch: la nuova opera di Tite Kubo arriva in Italia con Planet Manga

Dopo essere passato alla storia con Bleach, recentemente tornato alla ribalta con l’uscita di un capitolo speciale in cui i lettori scoprono il futuro dei protagonisti, Tite Kubo si è dilettato con Burn the Witch, manga che arriverà presto in Italia con Planet Manga.

Dopo l’annuncio a sorpresa d’inizio estate, l’editore italiano ha finalmente rivelato che Burn the Witch Volume 1 farà il suo debutto italiano il giorno 26 agosto 2021. In edizione brossurata, a un prezzo standard di 4,90 euro, la prima uscita del manga firmato Tite Kubo, composto dai quattro capitoli iniziali, arriverà in edicola, fumetteria e negli store online.

Come confermato dallo stesso autore, gli eventi di Burn the Witch si svolgono nello stesso universo narrativo di Bleach. L’opera di Tite Kubo, però, abbandona la Soul Society per seguire due protagoniste fuori dagli schemi, Ninny e Noel. Burn the Witch racconta la dura vita di una ragazza, una strega che vive a Reverse London e il cui compito è quello di tenere sotto controllo dei draghi.

Vi ricordiamo che dal nuovo manga di Tite Kubo è tratto anche un adattamento anime, la cui prima stagione, di sole tre puntate, è disponibile su Crunchyroll sottotitolata in italiano. Vi lasciamo a un cosplay delle due protagoniste di Burn the Witch.