Burn the Witch: quante pagine avranno i capitoli del nuovo manga di Tite Kubo?

Mancano ormai pochi giorni al ritorno di Tite Kubo su Weekly Shonen Jump con una serializzazione più o meno regolare di Burn The Witch. Il nuovo manga dall'autore di Bleach durerà appena 4 capitoli, confermando la natura da "mini-serie" del fumetto. Ma come riuscirà il sensei a creare una breve storia in pochi numeri?

Come avevano anticipato gli ultimi leak, Burn the Witch debutterà il 24 agosto, ovvero esattamente tra una settimana anche se presumibilmente avremo modo di conoscere i contenuti della prima uscita attraverso i consueti spoiler. Ad ogni modo, il formato breve del manga ha sollevato qualche dubbio in merito alla storia che Kubo sensei ha in mente di creare, soprattutto per una questione di narrazione.

Pertanto, è strettamente probabile che l'autore opterà per una lunghezza maggiore per ciascun capitolo, incrementando sensibilmente le 18 tavole canoniche messe a disposizione da Jump per una puntata settimanale di un manga del magazine. Gli insider hanno già avuto modo di scoprire la durata dei primi due capitoli, rispettivamente 57 e 34 pagine, sottolineando il trend maggiorato per il breve manga. Ciò, inoltre, aiuterebbe lo stesso mangaka a ottimizzare al meglio il poco tempo per realizzare una storia soddisfacente e degna della nomea del suo autore.

