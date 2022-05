Burn the Witch: un poster per festeggiare i 10 anni dello studio dell'anime

Nel corso dell'ultimo ventennio sono nati tanti studios che hanno conquistato un posto di rilievo nel mondo degli anime. In Giappone ci sono alcune case di produzione in particolare che sono riuscite a lavorare su brand di successo e legati a nomi di spicco. Studio Colorido è uno di questi, che è riuscito a lavorare su Burn the Witch

Fondato nel 2011 dal produttore Hideo Uda, lo studio ha compiuto quindi 10 anni. Soltanto in questi giorni però gli animatori hanno deciso di presentare al pubblico una nuova locandina con cui festeggiare questo importante anniversario. Nel tempo, Studio Colorido si è occupato di progetti di successo come Penguin Highway, A Whisker Away, Pokémon Twilight Wing e Burn the Witch. Il soggetto scelto per questa locandina sono i protagonisti di Burn the Witch, personaggi tratteggiati da Tite Kubo e che sono stati animati qualche anno fa in un film d'animazione che raccontasse i cinque capitoli scritti dal mangaka finora.

Noel e Ninny sono le due streghe che affianco Balgo, il ragazzo innamorato della ragazza con i capelli neri e che è stato trascinato suo malgrado in questo mondo magico della Londra Inversa. Per ora questi personaggi hanno trovato posto soltanto in pochi capitoli, con Tite Kubo che potrebbe presentare altro nel 2022, in occasione anche della pubblicazione dell'anime di Bleach.