Burn the Witch pronto all'esordio: ecco le pagine a colori dal capitolo 1

Tite Kubo sta per tornare. Il mangaka di Bleach ha annunciato in un evento, insieme a Shueisha, che il suo manga tornerà con un anime che concluderà la storia di shinigami e hollow, ma anche che egli stesso si dedicherà a una nuova serie. Questa è Burn the Witch che aveva già ricevuto un capitolo autoconclusivo qualche anno fa.

Dopo averci incuriosito con quel oneshot che fu pubblicato su Weekly Shonen Jump, Tite Kubo torna a narrarci del mondo di Burn the Witch con una miniserie che durerà solo quattro capitoli. Il primo di questi esordirà tra qualche giorno con ben 57 pagine, ma le prime di queste saranno naturalmente a colori, accompagnate anche dalla copertina che viene riservata alle nuove serie sulla rivista di casa Shueisha.

In queste ore è trapelata in rete proprio la copertina di Weekly Shonen Jump ma anche le pagine a colori di Burn the Witch che ci consentono di assistere al ritorno delle due protagoniste, Ninnie e Noel. In basso potete osservare le due immagini ovviamente ancora in bassa risoluzione, in attesa dell'uscita ufficiale.

Burn the Witch esordirà anche su VIZ Media e soprattutto su MangaPlus per gli utenti europei, con a disposizione le classiche lingue inglese e spagnolo.