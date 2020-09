Burn The Witch: rivelati I titoli dei tre episodi della nuova opera di Tite Kubo

L'intera community di Bleach, affezionata ormai al lavoro di Tite Kubo, è stata letteralmente sconvolto con l'annuncio di una nuova serie firmata dal mangaka, Burn the Witch , e i primi capitoli hanno aumentato le aspettative per la trasposizione animata, in arrivo il prossimo 2 ottobre.

Mentre in Giappone l'anime verrà trasmesso nei cinema come un film unico, in Europa e nelle altre parti del mondo i fan saranno costretti a seguire tre episodi diversi. Sin dal primo trailer, e soprattutto dopo la lettura dei primi capitoli pubblicati su MangaPlus, gli appassionati sono molto incuriositi dalla realizzazione dell'anime, sul sito ufficiale sono state pubblicate alcune informazioni a riguardo.

Tra i dettagli rivelati ci sono stati anche i titoli degli episodi, ovvero "Witches Blow a New Pipe", "Ghillie Suit - She Makes Me Special", e "If a Lion could speak, We couldn't understand", che sottolineano l'aspetto stravagante, e al contempo, comico delle avventure di Ninnie e Noel nella Londra Inversa, nonostante le due streghe siano impegnate a proteggere la città da dei potenti draghi e da altre minacce.

Ricordiamo che si parla già di una seconda stagione per la serie, e vi lasciamo alla copertina del primo volume di Burn the Witch, che sarà più corposo del solito.