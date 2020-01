Burn the Witch: un rumor vuole un OAV in preparazione per lo spin-off di Bleach

Tite Kubo è un mangaka che inevitabilmente attira attenzione su di sé per ogni annuncio che lo riguarda. Dopo la conclusione del longevo e famosissimo Bleach, il mangaka non si è dedicato spesso a nuovi progetti. La sua pausa si è fermata momentaneamente con il capitolo autoconclusivo Burn the Witch, pubblicato nel 2018 su Weekly Shonen Jump.

Nonostante la sua natura, Burn the Witch è stato apprezzato dai fan che però hanno visto un potenziale futuro per il franchise di Bleach, essendo questo capitolo correlato con l'opera originale. A qualche anno di distanza dalla pubblicazione, in rete stanno emergendo strane voci sulla possibilità di un'animazione del titolo.

YonkouProductions ha lanciato su Twitter una frase piuttosto eloquente, poi ripresa da altri nomi della rete di insider su manga e anime: Burn the Witch ha un OVA in lavorazione. La voce è tutt'altro che confermata, pertanto va presa con le pinze, ma se fosse vero potrebbe aprirsi anche un nuovo mondo per il franchise di Bleach.

Dopo la conclusione dell'anime, i fan di Bleach sono rimasti delusi dal non poter godere di una trasposizione di tutta la storia degli ultimi venti volumi. Tuttavia, l'opera di Tite Kubo è talmente famosa che il suo fandom chiede a gran voce un nuovo anime per Bleach di continuo. Sarà questa la volta buona?