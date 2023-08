Burn The Witch: la seconda stagione sta per arrivare? Ecco cosa sappiamo

Dopo l'enorme successo che ha ricevuto Bleach negli ultimi anni, Tite Kubo non si è fermato nella produzione di nuove storie inedite. Burn the Witch è uno fra questi e, dopo l'acclamatissima prima stagione, i fan si chiedono se ce ne sarà anche una seconda.

Lo Studio Pierrot si sta impegnando al massimo con Bleach: Thousand-Year Blood War e Ichigo Kurosaki è tornato sullo schermo con la seconda stagione il mese scorso.

Per questo motivo, i fan di Tite Kubo si chiedono se l'autore si stia impegnando a riportare in vita il noto franchise Burn The Witch. Dei leak hanno affermato il ritorno di Burn The Witch, ma ancora nulla di ufficiale, dunque i fan hanno cercato in tutti i modi di richiamare l'attenzione del creatore in questione.

La serie, che fa parte dell'universo di Bleach, dovrebbe tornare in stampa dopo la conclusione del secondo ciclo di Thousand-Year Blood War. I rapporti suggeriscono che Burn the Witch farà un ritorno al manga prima di passare alla TV con eventuali nuovi aggiornamenti dell'anime.

Naturalmente, non è arrivata alcuna conferma ufficiale, tuttavia è certo che Kubo stia lavorando al momento su Burn The Witch, dato che l'artista ha proprio informato i fan su questo. Ad adattare la serie anime della nota opera è stato lo Studio Colorido e sin dal primo debutto, avvenuto nel 2020, i fan non vedono l'ora di potersi riunire nuovamente a Noel e Ninny.

La serie è ambientata nella città fantastica di Reverse London, non così felice come classiche fiabe. Ninni Spangcole e Noel Niihashi sono agenti della Wing Bind e non prestano servizio per bontà d'animo, ma per ottenere punti e crediti nel loro conto in banca. Ma invece di ottenere un incarico importante con tanto di oro e gloria, si ritrovano a fare le babysitter. Prima di abituarsi alla noia, Ninni e Noel si ritrovano a scappare con un fuggitivo estremamente ricercato. Riusciranno a trovare un lieto fine o la loro storia è stata maledetta?.