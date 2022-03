Burn the Witch: trovato uno speciale Easter egg dedicato a Bleach

Le aspettative nei confronti di Burn the Witch, e del ritorno quindi del maestro Tite Kubo, sono state stravolte e, se possibile, incrementate dalla rivelazione che l’opera è ambientata all’interno dello stesso universo di Bleach, e ovviamente ciò ha scatenato una caccia a riferimenti e dettagli che sembra continuare ancora oggi.

La pubblicazione del manga di Burn the Witch in formato fisico, in particolare dell’edizione americana, contiene infatti un easter egg piuttosto nascosto, ma che è facile da notare osservando controluce il titolo e le lettere in rilievo sulla parte esterna del cofanetto. A scoprirlo e diffonderlo su Reddit è stato l’utente Heg_, col video riportato in fondo alla pagina. Come mostra nella breve clip il fan, inclinando leggermente il volume si nota come le uniche lettere in rilievo formino la parola “Bleach”.

Una trovata sicuramente originale, e che lo stesso Kubo aveva sicuramente ideato durante la stesura dei capitoli di Burn the Witch, in quanto nel design utilizzato per il titolo dell’opera si notavano già i segni e tagli che vanno a formare la lettera A nella w di “witch” e la singolare croce che crea una L nella t di “the”. Fateci sapere cosa ne pensate di questo easter egg? Fatecelo sapere nei commenti.

Concludiamo lasciandovi alle prime indiscrezioni sulle novità di Burn the Witch.