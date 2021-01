Burn the Witch: stagione 2 e collegamenti con Bleach, Tite Kubo rivela i suoi piani

Quando qualche anno fa arrivò il oneshot di Burn the Witch, in pochi si sarebbero aspettati un ritorno di Tite Kubo con un manga. Eppure a inizio 2020, quasi un anno fa, Shueisha e il mangaka annunciarono una collaborazione nuova di zecca con proprio Burn the Witch al centro di un progetto tra manga e anime.

I primi quattro capitoli di Burn the Witch, che compongono la prima stagione del manga, sono stati pubblicati diversi mesi fa. In una nuova intervista, Tite Kubo torna a parlare di questo nuovo manga, dei tempi di realizzazione, del rapporto che ha questa storia con Bleach e del futuro.

Alla Jump Festa dove si è presentato in gran forma dopo gli ultimi acciacchi fisici che hanno condizionato anche il finale di Bleach, Tite Kubo ha confermato ancora una volta che Burn the Witch stagione 2 non arriverà a breve: gli ci vorrà tempo per realizzarla e la frase è stata inserita dall'editor. Il mangaka ha dovuto portare avanti da solo i disegni di Burn the Witch a causa del Covid che non permetteva di lavorare con gli assistenti. Si è cimentato quindi nel disegno digitale sul suo iPad e ha detto di essersi divertito e di aver imparato da questa esperienza.

Ha poi parlato del rapporto tra Burn the Witch e Bleach. Le due opere sono palesemente collegate e ambientate nello stesso mondo, ma Kubo ha affermato che non ci saranno molte citazioni agli shinigami e al loro mondo. Piuttosto, ogni tanto inserirà qualche easter egg come fan service. Ciò non toglie che la costruzione del mondo nelle future stagioni possa portare a richiami molto più incisivi.

Quindi per ora non ci sono date per la seconda stagione di Burn the Witch che, a questo punto, potrebbe anche non arrivare nel 2021 se non negli ultimi mesi dell'anno.