Burn The Witch si svolge nello stesso universo di Bleach? Pare proprio di si

Atteso da tutti i fan di Bleach, Burn The Witch ha fatto il suo debutto ufficiale confermando le buone prime impressioni. Ma le due opere di Tite Kubo sono realmente collegate come si pensava? Un frame del terzo episodio sembra confermare questa ipotesi.

Il palinsesto autunnale 2020 si è finalmente arricchito con il debutto su Crunchyroll di Burn The Witch, nuova opera del maestro Tite Kubo, il quale torna in scena dopo diversi anni dal discusso finale di Bleach. Come ipotizzato in precedenza, i due anime sembrano essere strettamente collegati.

Verso il finale del terzo episodio di Burn The Witch, i fan hanno scovato un easter egg che collega l'universo di questa nuova opera a quello di Bleach. Mentre la nuova eroina Ninny oltrepassa il cancello della Wing Bind, scopriamo che quest'agenzia non è nient altro che il ramo occidentale della Soul Society. Questa piacevole sorpresa viene confermata anche dalla title card finale del film di Burn The Witch, in cui viene messa in evidenza la parola "BLEACH". A quanto pare dunque, Burn The Witch potrebbe essere considerato come uno spin-off di Bleach, o addirittura anche il suo sequel. Se Tite Kubo intendeva attirare l'attenzione verso la sua nuova opera, possiamo dire che ci è riuscito pienamente. Nel frattempo, l'autore di Burn The Witch è tornato sul piccolo schermo.