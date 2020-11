Burn the Witch: Tite Kubo conferma il legame della nuova serie con Bleach

Circa un mese fa, in occasione dell'uscita del terzo episodio di Burn The Witch, alcuni spettatori erano rimasti colpiti da un particolare dettaglio che avrebbe legato l'attuale serie firmata da Tite Kubo a Bleach. L'agenzia per cui lavorano le due protagoniste rappresenta infatti il ramo occidentale della Soul Society.

I fan sono stati indubbiamente acuti ad osservare questo particolare rapporto tra le due serie, ma di recente l'autore ha rivelato in un'intervista ulteriori dettagli, che renderebbero ancora più vicina la storia di Ichigo a quella di Ninny e Noel. Come potete vedere nel post in fondo alla pagina, in cui vengono riportati tutti i punti discussi durante l'intervista, Kubo ha sempre avuto in mente il Ramo Occidentale della Soul Society, e inizialmente aveva pensato di inserirlo in Bleach.

Tuttavia, pensando alla grande quantità di personaggi già presenti, l'autore preferì scartare l'idea per mantenere l'attenzione sul Ramo Orientale, ed evitare di confondere i lettori. Inoltre Kubo ha specificato che la base operativa principale del Ramo Occidentale è sempre stata Londra, sebbene non abbia un motivo preciso che giustifichi questa scelta.

Ricordiamo che di recente Tite Kubo si è mostrato alle prese con i gacha della serie, e lo stesso mangaka ha confermato che la seconda stagione di Burn the Witch non arriverà presto.