Burn The Witch: Tite Kubo si mostra in un video alle prese con i Gacha della serie

A distanza di anni dalla conclusione della sua opera principale, Bleach, Tite Kubo è tornato sulle pagine di Weekly Shonen Jump e sul piccolo schermo con la nuova serie Burn The Witch , basata su elementi molto più vicini al fantasy occidentale, e che ha saputo catturare immediatamente l'attenzione di molti lettori e appassionati.

Al momento della conclusione di Bleach, Kubo aveva raggiunto un'enorme popolarità in ambito manga e anime, venendo considerato da molti come uno dei mangaka migliori in circolazione, e l'attuale accoglienza estremamente positiva di Burn The Witch, lo ha convinto a tornare sui social con un simpatico video.

A differenza di altri autori, Tite Kubo si è sempre dimostrato alquanto riservato, tenendo la sua sfera privata separata da quella professionale, anche per quanto riguarda i social. Solo in rarissime occasioni infatti l'artista ha deciso di pubblicare video che lo riprendevano in situazioni quotidiane, cosa avvenuta di recente per festeggiare il debutto dell'anime di Burn the Witch.

Come potete vedere nel video riportato in fondo alla pagina, Kubo è stato immortalato mentre tentava la fortuna ad un gacha dedicato alla sua nuova opera, scatenando migliaia di reazioni da parte dei fan che non hanno esitato a condividere il video ovunque. Ricordiamo che Burn the Witch si svolge nello stesso universo di Bleach, e vi lasciamo allo spettacolare poster di Jump per festeggiare il debutto dell'anime.