Burn the Witch: il volume scompare dal catalogo di Shueisha, cosa succede?

Tite Kubo è tornato e lo ha fatto mostrandoci la parte occidentale dello storico mondo di Bleach. A Londra Inversa hanno luogo le avventure di Burn the Witch, una miniserie pubblicata su Weekly Shonen Jump che sarà poi trasposta anche in anime da Studio Colorido. Il film arriverà anche su Crunchyroll con sottotitoli in italiano a ottobre.

Nello stesso periodo doveva anche essere pubblicato il volume di Burn the Witch, inizialmente previsto da Shueisha per il 2 ottobre. L'elenco dei nomi dei tankobon che sarebbero arrivati il mese prossimo è stato pubblicato diverse settimane fa. Tuttavia negli ultimi giorni sembra che ci sia stata qualche variazione da parte del publisher.

Come riporta l'account Twitter Weekly Shonen Jump, che ricordiamo non essere ufficiale ma gestito da fan, il volume di Burn the Witch è stato rimosso dall'elenco delle uscite ufficiali di Jump di ottobre. Il titolo sembra essere completamente scomparso e potrebbe non risultare neanche nell'elenco di novembre.

A questo punto è doveroso fare alcune considerazioni: il volume di Burn the Witch era stato inserito a ottobre in modo tale che potesse uscire in concomitanza col film animato; in più quello in uscita a ottobre era segnato come "primo", quasi come se in futuro ci sarebbe stato un seguito. Non si sa ancora se questa modifica sia avvenuta davvero oppure se la cancellazione è stata un semplice errore di stampa.

Non resta altro che aspettare qualche comunicato di Shueisha oppure attendere la fine del mese quando saranno rivelate le copertine dei volumi in uscita a ottobre, e lì sapremo definitivamente se ci sarà un tankobon di Burn the Witch.