Burn the Witch: il primo volume sarà più lungo del solito, svelata la copertina

Burn the Witch capitolo 4 ha terminato quella che è stata definita la prima stagione del manga. Tite Kubo ha deciso di proporre a Weekly Shonen Jump un manga suddiviso in modi raramente sperimentati precedentemente dalla redazione. Tuttavia sembra che la prima fase si sia conclusa ottimamente e ora c'è la preparazione per il film e il volume.

Mentre continuano i lavori dello Studio Colorido per portare a tutto il mondo l'anime di Burn the Witch a inizio ottobre, Kubo e la Shueisha sono invece pronti per proporre ai lettori, nella stessa data del lungometraggio animato, il primo volume di Burn the Witch. Con circa tre settimane di anticipo, è stata mostrata la prima copertina del manga che potete osservare nel tweet in calce.

La scelta è ricaduta su un rosso di sfondo e un pattern simile a quello della mantellina indossata dalle protagoniste Ninny e Noel. Ed è proprio una di queste protagoniste, la bionda e aggressiva Ninny, che spicca sulla copertina, nel lato destro inferiore, tratteggiata di giallo. Il titolo sarà "Don't Judge A Book from it's Cover", traducibile con il famoso detto "Non giudicate il libro dalla copertina". Tite Kubo è tornato anche per il tankobon a fare uso dei titoli inglesi, come accaduto anche per i 4 capitoli.

Inoltre nel primo volume di Burn the Witch ci sarà anche il oneshot pubblicato anni fa su Weekly Shonen Jump. Ciò porterà il volumetto a contenere ben 260 pagine, circa 70 in più rispetto alle solite raccolte di casa Shueisha. Dopo questo mese, non resta che aspettare in attesa di nuove informazioni sulla seconda stagione di Burn the Witch.