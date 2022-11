By the Grace of the Gods Stagione 2: allegria nella nuova locandina dell'anime fantasy

Kami-tachi ni Hirowareta Otoko o By the Grace of the Gods in occidente, torna a far parlare di sé. La prima stagione dell'autunno 2020 ha riscosso successo in tutti i suoi 12 episodi che la compongono.

Pochi giorni fa, il 19 settembre 2022, erano usciti il trailer e prima locandina di By the Grace of the Gods 2. Mentre la prima stagione ebbe seri intoppi nel corso di produzione a causa della pandemia da Covid, la seconda non si farà attendere più di tanto.

Sarà il giorno 8 gennaio 2023 la data di debutto dell'anime fantasy sulle televisioni nipponiche e per alleggerire l'attesa Kamihiro Anime pubblica un secondo poster ufficiale attraverso la propria rete Twitter. L'immagine promozionale, visibile in calce alla notizia, si presenta come lo scatto slice of life di Ryoma e compagnia. Il gruppo, incorniciato da una serie di buffi slime, è riunito tra saluti e sorrisi.

Alla regia di By the Grace of the Gods 2 vi è Takeyuki Tanase per lo studio Maho Film. La sceneggiatrice è Yuka Yamada la quale prende il posto di Kazuyuki Fudesayu. Nella seconda stagione Yuiko Tatsumi si aggiunge al cast come Miyabi, Makoto Yasumura come Serge, Junya Enoki come Dorche e il resto del cast è consultabile dal collegamento in fonte alla news.

Siete eccitati per la nuova stagione di By the Grace of the Gods? Nel frattempo potrebbe interessarvi sapere che l'isekai Uncle From Another World collabora con SEGA.