By the Grace of the Gods: trailer e poster per la Stagione 2 dell'anime in uscita nel 2023

Tra i numerosi adattamenti animati di light novel isekai in uscita nel 2023 troveremo anche la seconda stagione di By the Grace of the Gods. La serie ispirata all’opera originale di Roy e Ririnra è stata pubblicizzata attraverso il rilascio di un teaser trailer e di una locandina ufficiale.

Nel corso del prossimo anno arriverà l’anime isekai dark fantasy The Eminence in Shadow, ma non solo. Nei palinsesti inverali daremo il benvenuto anche a By the Grace of Gods Stagione 2. La premiere è prevista per il mese di gennaio 2023.

A rivelare l’uscita è un primo filmato promozionale di By the Grace of Gods 2 che ci permette di ritrovare i due protagonisti Ryoma ed Eliaria, soggetti principali del poster che trovate in calce all’articolo. Nella prima stagione uscita nel 2020 su Crunchyroll, abbiamo fatto la conoscenza di Ryoma Takebayashi, un uomo sfortunato che all’età di 39 anni muore nel sonno. Provando pietà nei suoi confronti, tre esseri divini gli permettono di reincarnarsi in un mondo magico. In questa nuova vita, Ryoma passa il tempo ricercando e prendendosi cura degli slime, ma dopo aver curato un viaggiatore ferito, decide di mettersi in viaggio e usare i suoi poteri per aiutare gli altri.

A dirigere la seconda stagione di By the Grace of the Gods è Takeyuki Tanase presso lo studio d’animazione Maho Film. Alla sceneggiatura Yuka Yamada prende il posto di Kazuyuki Fudeyasu. Nel 2023 debutterà anche l’anime isekai Am I actually the Strongest?.