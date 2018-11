C'è anche Overlord III tra le novità di Man-Ga per Novembre

Tra le nuove serie animate in arrivo a novembre sul canale di SKY Man-Ga c'è anche la terza stagione dell'anime di Overlord, che arriverà dal 28 novembre alle 22:45. Ma l'offerta non si limita a questo, e comprende anche Lamù la ragazza dello spazio (OAV) e tanti altri.

Nelle scorse ore è stato ufficializzato, tramite il suo sito ufficiale, il palinsesto delle nuove uscite relative al mese di Novembre sul canale facente parte della piattaforma SKY, Man-Ga. Tra le novità ci sono: Gun Frontier (dal 13 Novembre, dal Lunedì al Venerdì alle ore 18:05), Il fantastico mondo di Paul ( dal 13 Novembre, dal Lunedì al Venerdì alle ore 20:55) e UFO Diapolon guerriero spaziale (dal 20 Novembre, dal Lunedì al Venerdì alle ore 19:00), senza dimenticare due opere molto attese.

La prima è senza dubbio la terza stagione di Overlord, che arriverà in prima TV, in versione sottotitolata, dal 28 novembre prossimo, per poi proseguire ogni Mercoledì alle ore 22:45. Ecco la descrizione che riporta il sito ufficiale di Man-Ga:

"Il popolare DMMO-RPG Yggdrasil termina il servizio. Momonga, uno dei suoi giocatori più forti e famosi, rimasto fino all’ultimo, si ritroverà catapultato in una realtà molto simile a quella del gioco. Annoiato da tempo della sua vita reale, non resta sconvolto dell’avvenimento e decide di voler diventare il signore e conquistatore del nuovo mondo in cui si è ritrovato."

Non va dimenticato poi l'OAV dedicato a Lamù la ragazza dello spazio, che farà anch'esso il suo debutto il 28 novembre, doppiato, per poi proseguire i mercoledì successivi alle 21:50. Ecco come lo presenta lo stesso sito ufficiale dell'emittente televisiva:

"Lamù è il primo manga di successo della Takahashi scritto dal 1978 al 1987. Nel 1981 la serie ha vinto il Premio Shogakukan (creato nel 1955 è uno dei premi più importanti del Giappone in riferimento al mondo dei manga) in entrambe le categorie shonen e shojo, e nel 1987 il Premio Seiun (premio giapponese conferito annualmente alle migliori opere fantasy e fantascientifiche pubblicate nel mondo) come miglior fumetto SF/fantasy."

Che ne pensate della proposta di Man-Ga? Vedrete qualcuna di queste serie nel corso di Novembre?