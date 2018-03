C'è molta incertezza sul numero di episodi che comporranno l'anime di Steins;Gate 0!

Di tutti gli anime che riempiranno il sempreverde palinsesto del circuito televisivo nipponico nell’imminente stagione primaverile,è senza dubbio uno dei più attesi, ragion per cui i fan temono che questo sarà composto da un numero di episodi complessivamente inferiori a quelli della prima serie originale.

Recentemente è infatti emersa in rete una nuova intervista rilasciata dalla produzione di Steins;Gate 0, la quale reca la seguente dichiarazione: “Inizialmente pensavamo di fare 13 episodi con la route narrativa di Mayuri o Amadeus, ma alla fine abbiamo deciso di farle entrambe.” Dal momento che il messaggio non risulta molto chiaro, i fan hanno dato due diverse interpretazioni alle parole dello staff.



Da una parte vi è chi sostiene che l’anime potrebbe comporsi di 26 episodi, di cui 13 dedicati alla route narrativa di Mayuri e altrettanti incentrati su quella di Amadeus, mentre dall’altra vi sono coloro che temono possa durare 13 episodi soltanto, destinando 6-7 episodi a ciascun personaggio. Dal momento che lo staff non ha confermato nessuna delle due possibilità, i fan sperano naturalmente che il messaggio suggerisca la prima interpretazione.

"Ambientato in un mondo differente da quella della serie originale, Steins;Gate 0 ha inizio nel 2010, dopo che Rintarou ha rinunciato all’idea di salvare Kurisu dal mortale paradosso. Angustiato dalla sua morte, il ragazzo si lascia alle spalle i suoi giorni da scienziato pazzo e ha dei flashback del tempo trascorso con Kurisu nel mondo Alpha.



Tutto cambia quando il professore di Kurisu presso l’università si rivolge al ragazzo in cerca di aiuto. Alexis Leskinen desidera infatti che Rintarou provi un nuovo sistema chiamato Amadeus: un sistema che può immagazzinare la memoria della gente ed emularle. Rintarou, di conseguenza, riesce a creare un emulo di Kurisu, ma perderà il controllo della situazione quando il SERN deciderà di entrare di nuovo in azione..."

La messa in onda di Steins;Gate 0 è attualmente fissata per il mese di aprile 2018. Mentre il cast vocale vedrà il ritorno di tutti i doppiatori che presero parte alla prima serie, il nuovo tema di apertura sarà eseguito da Kanako Ito. Il tema di chiusura sarà invece cantato dall’artista Zwei.



Di seguito vi proponiamo infine una nuova key visual emersa recentemente qualche giorno fa su Twitter, la quale ritrae un affranto Rintarou e una vecchia foto della compianta Kurisu Makise.