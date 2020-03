Caesar Zeppeli di Le Bizzarre Avventure di Jojo muore in questo toccante cosplay

Prima di introdurre gli stand, gli iconici personaggi di Jotaro Kujo, Giorno Giovanna e altri, Le Bizzarre Avventure di Jojo si concentrava in lotte con le Onde Concentriche e il fulcro della famiglia Joestar e degli Zeppeli. Alcuni degli esponenti più iconici di queste famiglie hanno combattuto fianco a fianco in Jojo: Battle Tendency.

In particolare, abbiamo conosciuto Joseph Joestar, che sarebbe tornato anche nelle due successive serie di Jojo, e Caesar Antonio Zeppeli, compagno nella lotta contro gli Uomini del Pilastro. In Le Bizzarre Avventure di Jojo: Battle Tendency però, lo Zeppeli è costretto a perire in uno scontro con Wamoo che segnò profondamente Joseph Joestar.

Il cosplayer Ceruboo ha deciso di dedicare un travestimento agli ultimi momenti di Caesar, replicandolo pieno di sangue e dopo il combattimento con Wamoo come potete vedere in calce. Gli occhi bianchi fanno impressione mentre il sangue, misto a polverina d'oro, scorre sul viso. Dopo di lui, non ci sono stati più Zeppeli a contatto con gli esponenti degli JoJo nell'anime, e pertanto ai fan manca una figura appartenente a questa famiglia.

I fan sono in attesa di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, mentre sulla piattaforma streaming Netflix si possono rivedere le prime serie da poco aggiunte al catalogo.