Il calciatore della Fiorentina Gaetano Castrovilli segna ed esulta con la Naruto Run!

La Naruto Run è ormai diventata un meme famoso in tutto il mondo, specie dopo l'esilarante evento legato al raid dell'Area 51 organizzato pochi mesi fa. Recentemente, diverse celebrità come Billie Eilish, Jack Black e Michael B. Jordan hanno parlato dello stile di corsa tratto dal manga di Naruto, rendendolo involontariamente sempre più virale.

A tal proposito, durante la partita del 29 settembre tra Milan e Fiorentina, il centrocampista viola Gaetano Castrovilli ha deciso di fare la sua parte, mimando la Naruto Run subito dopo aver segnato il momentaneo 2 a 0. A lui si sono uniti altri due giocatori, Lorenzo Venuti e Federico Ceccherini.

Il video è stato immediatamente condiviso dalle principali pagine satiriche legate al mondo degli anime e del calcio, ed è disponibile alla visione tramite il link Reddit presente in calce all'articolo. La passione per il mondo di Naruto non è l'unica condivisa dai calciatori; come ricorderete infatti, poche settimane fa anche il difensore del Tottenham Serge Aurier ha espresso il suo amore per ONE PIECE.

In Italia anche il portiere della Juventus Gianluigi Buffon venne spesso citato per via della sua passione per gli anime, specialmente per Holly e Benji. Secondo quanto rivelato dal calciatore nel suo libro infatti, tra il 1995 e il 1998 l'ex capitano della Nazionale convinse quasi tutti i suoi compagni azzurri a vedere la serie.

