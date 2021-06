Da calciatore a giocatore di Yu-Gi-Oh: Antoine Griezmann è l'ambasciatore del TCG

Yu-Gi-Oh è uno degli anime più importanti degli ultimi decenni. Dall'opera di Kazuki Takahashi è stato poi tratto un gioco di carte omonimo e pubblicato da Konami, diventato velocemente tra i più famosi al mondo, competendo con quelli di Pokémon e Magic the Gathering. Per la sua popolarità, ha coinvolto migliaia di persone nei suoi duelli.

In attesa che i duelli in realtà aumentata di Yu-Gi-Oh diventino realtà, i duellanti continueranno a giocare come di consueto con gli attuali campi di battaglia. E tra questi duellanti c'è un ospite d'eccezione, che recentemente ha accettato di diventare uno degli ambasciatori mondiali del Trading Card Game.

Konami ha infatti condiviso la notizia per cui Antoine Griezmann è diventato ufficialmente il global ambassador della serie. Il calciatore di fama mondiale, che attualmente sta disputando il campionato europeo di calcio 2020 con la Francia ma che solitamente gioca con la maglia del Barcellona, è un fan dell'anime di Yu-Gi-Oh e ha accettato volentieri questo ruolo che lo riporta alla sua infanzia.

Griezmann è stato anche invitato in Giappone da Konami e sembra abbia ricevuto delle carte speciali, e proprio in quell'occasione è stata discussa con l'azienda la possibilità di rendere il calciatore l'ambasciatore della serie. Ancora oggi l'anime è una delle serie più amate e complessivamente Yu-Gi-Oh ha superato i 1000 episodi trasmessi con le varie stagioni.