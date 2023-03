Un calciatore diventa Trafalgar Law in un video: ecco chi è il grande fan di ONE PIECE

Ormai non c'è più distinzione come qualche anno fa, quando era quasi uno stigma essere fan di anime e manga. Adesso, invece, tante persone famose confermano di essere cresciute con questo genere di prodotti, seguendoli anche in fase adulta e nonostante la popolarità. E, oltre Dragon Ball e Naruto, nel trio dei più famosi c'è ONE PIECE.

Mentre abbiamo visto le celebrazioni di Naruto con Creed III, c'è un calciatore molto famoso che adora invece il manga dei pirati di Eiichiro Oda. È Julian Brandt, stella del Borussia Dortmund che di recente ha segnato in una partita di Bundesliga. Il gol è stato poi ripreso dal calciatore in una delle sue storie di Instagram, ma non in versione classica.

Infatti, Brandt ha fatto prendere dal suo team la clip del suo gol, modificandola debitamente per renderla un attacco di Trafalgar Law. Come si vede in basso, in un post caricato su Reddit, dopo aver tirato, Brandt si trasforma nel personaggio di ONE PIECE che poi attiva la Room. Con questa, evita i due difensori che si erano posti davanti: il primo usando il Tact e muovendo il pallone fuori la portata dell'avversario, o del nemico in questo caso, mentre col secondo ha scambiato la posizione di palla e giocatore usando una delle più classiche mosse di Law, lo Shambles.

Il video ha avuto molta risonanza in rete ed è stato, naturalmente, ripreso non soltanto dai fan del calcio e dai follower del giocatore ma anche da chi segue anime e manga, ONE PIECE in particolare. La trasformazione di Julian Brandt in Trafalgar Law ha quindi fatto il giro del mondo diventando virale. Ciò testimonia ancora una volta quanto questi prodotti siano diventati un'icona dell'attuale cultura pop. Intanto, Goku è uno dei personaggi più cercati su Google.