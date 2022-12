Calciatori Panini, parte la collezione 2023: da oggi in tutte le edicole!

Avete già completato il costosissimo album Panini dei Mondiali del Qatar? Se non lo avete ancora fatto, vi conviene sbrigarvi: nelle scorse ore, infatti, è arrivata nelle edicole l'edizione 2023 dell'album dei Calciatori Panini, come sempre dedicato al campionato italiano, comprendendo tutte le rose di Serie A, Serie B e (in digitale) Serie C.

La nuova annata dell'album più popolare del calcio italiano è arrivata nelle edicole il 13 dicembre e rimarrà in vendita per poco meno di dodici mesi. Come ogni anno, potete acquistare le bustine sfuse in edicola, oppure potete dare un'occhiata al sito web di Panini, dove trovate una serie di prodotti esclusivi dedicati alla nuova collezione di figurine.

Per esempio, vi segnaliamo che online potete già acquistare il box da 100 pacchetti di figurine, disponibile a 80 Euro tondi tondi e che vi permetterà di portarvi a casa la bellezza di 500 carte da incollare sul vostro album. Ovviamente, ciò significa che ogni bustina dei Calciatori Panini 2022 costerà 80 centesimi e conterrà 5 carte, mantenendo lo stesso prezzo dell'edizione 2021. Sfortunatamente, al momento di pubblicazione di questa notizia non è ancora stato messo in vendita il pack da 150 bustine, da molti considerato un best buy per lo scorso anno.

La collezione completa di quest'anno, comunque, comprende 667 figurine totali, una quarantina in meno dello scorso anno, divise su un album da 128 pagine. Le dimensioni relativamente ridotte della collezione, inoltre, suggeriscono che sarà possibile completare l'intera raccolta spendendo qualche euro in meno rispetto all'ultima edizione (ovviamente ammesso di accontentarsi di Serie A e B, se desiderate ricevere anche la Serie C in formato cartaceo, invece, le cose si complicano).

Come sempre, infine, l'album sarà disponibile in due versioni, ovvero quella spillata "standard", che trovate in edicola da questa settimana al prezzo di tre euro (insieme a quattro pacchetti di bustine) e sul marketplace di Panini in uno Special Pack con 29 pacchetti di carte al prezzo di 22,50 Euro; e l'edizione "cofanetto" con brossura cartonata, disponibile sempre sullo shop Panini a 24,90 Euro, insieme a cinque bustine di figurine. Attenzione, però: se desiderate acquistare il cofanetto, sappiate che esso sarà disponibile solo dal 10 gennaio 2023.