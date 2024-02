Il calcio spagnolo irrompe nella Soul Society: l'incredibile omaggio a Bleach di Tite Kubo

Assieme a ONE PIECE e Naruto, Bleach fa parte dei Big 3 di Shueisha, i tre grandi manga che hanno spinto Weekly Shonen Jump al suo apice e che hanno permesso all'industria manga giapponese di diffondersi globalmente. La portata della serie di Tite Kubo è immensa, tanto da raggiungere anche LaLiga spagnola.

Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 3 è uno degli anime più attesi di quest'anno, ma a quanto pare ad attendere il ritorno esplosivo di Ichigo non c'è solamente il fandom. Tra gli appassionati dell'opera possiamo contare anche il social media manager del Real Betis Balompié, formazione che milita nella prima divisione calcistica spagnola e che gioca la competizione internazionale della Conference League.

La rivoluzione in casa Studio Pierrot fa ben sperare i fan, che già non vedono l'ora di immergersi nella Soul Society. A dieci anni di distanza dagli ultimi episodi trasmessi, l'arco narrativo finale di Bleach è stato finalmente portato su schermo ed è meraviglioso proprio come sognavamo. A ogni modo, in attesa di nuovi trailer sulla terza e penultima parte dell'anime, il Betis ha reso omaggio all'opera del maestro Kubo in un modo inaspettato.

Il calcio è sempre più legato a manga e anime. Solamente qualche settimana fa vi raccontavamo dell'incontro tra ONE PIECE e il Bayern Monaco, e ancora prima dell'omaggio delle squadre di Serie A ad Attack on Titan e Dragon Ball. Questa volta, è il Betis a celebrare una delle opere più importanti di sempre.

Prima della 25° partita di LaLiga contro il Deportivo Alavés, l'account social ufficiale del Betis ha condiviso un poster che riprende lo stile delle cover e del logo di Bleach. Nell'immagine in calce all'articolo vediamo il numero 9 della squadra di calcio, Luis Ezequiel "Chimy" Avila sostituire Kurosaki Ichigo e maneggiare la sua Zanpakuto Zangetsu.