Il calendario di Dragon Ball Super: 12 immagini per un anno da Super Saiyan

Il 2023 segnerà un nuovo inizio per gli appassionati, ma i tanto attesi annunci di TOEI Animation riguardanti il web anime e il sequel di Dragon Ball Super tardano ad arrivare. In attesa di notizie, il calendario ufficiale di Dragon Ball Super prepara i fan a 365 giorni da veri Super Saiyan.

Pare non esserci più traccia dell'annuncio dell'anime di Dragon Ball Super, atteso entro la fine del 2022. Passano le settimane, ma TOEI Animation continua a tergiversare senza apparenti motivazioni. A ogni modo i fan non dovrebbero preoccuparsi troppo, poiché entrambi i progetti dovrebbero vedere la luce entro la fine dell'anno.

Con Goku e Vegeta, Piccolo e Gohan, ma anche Kale, Freezer e Gotenks in copertina, il calendario di Dragon Ball Super prepara gli appassionati a un 2023 entusiasmante. Con una illustrazione ogni due mesi, dunque per un totale di sei pagine in formato A2 più cover, il calendario mostra alcuni dei personaggi più iconici.

I mesi di gennaio e febbraio 2023 sono ad esempio dedicati a Goku e Piccolo, i successivi di marzo e aprile ai piccoli Goten e Trunks e alla loro fusion Gotenks, e quelli di maggio e giugno a Goku, Vegeta e Vegeth Super Saiyan Blue. L'artwork per i mesi di luglio e agosto ritrae Gohan e Piccolo, e quello di settembre e ottobre Kale, Caulifla e la fusion Kefla. Il calendario 2023 di Dragon Ball Super si chiude con un artwork che mostra in azione il duo composto da Freezer e Goku, protagonisti dei mesi di novembre e dicembre.