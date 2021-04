Il calendario dei manga di Weekly Shonen Jump: arriva la pausa primaverile

La rivista Weekly Shonen Jump, la più famosa al mondo ed edita dalla casa Shueisha, fa solo poche pause l'anno. Due capitano nel periodo di Natale, una durante la Golden Week e l'ultima in occasione dell'Obon. Ciò vuol dire che a breve ONE PIECE, My Hero Academia, Black Clover e gli altri manga della rivista saranno costretti a fare pausa.

Infatti ci stiamo avvicinando alla Golden Week, una settimana ricca di festività per i giapponesi e che per questo sfruttano spesso il periodo per brevi vacanze. Come ogni anno la Golden Week dei nipponici si terrà dal 29 aprile al 5 maggio, partendo con la festività del Giorno Showa e chiudendo con la Festa dei Bambini.

Molte aziende giapponesi chiudono completamente durante questo periodo e Shueisha, con Weekly Shonen Jump, non fa eccezione. Per questo, dopo l'uscita programmata per lunedì 26 aprile (con i capitoli che arriverano su MangaPlus il 25 aprile), ONE PIECE e gli altri torneranno lunedì 10 maggio (domenica 9 maggio su MangaPlus), saltando quindi una settimana.

Ciò vuol dire che i fan di ONE PIECE dovranno aspettare due settimane dopo il capitolo 1011, e lo stesso vale per i lettori di manga come My Hero Academia, Black Clover e di tutte le altre riviste settimanali giapponesi.