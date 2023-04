Il calendario di My Hero Academia, tutte le pause di aprile

Gli autori di Weekly Shonen Jump pubblicano i loro capitoli di settimana in settimana, sottoposti a ritmi di lavoro davvero asfissianti, con lo scopo di recapitare le loro storie ai tanti lettori che ormai non sono più soltanto giapponesi. Anche Kohei Horikoshi di My Hero Academia è sottoposto a questi ritmi, anche se con qualche pausa in più.

Considerate le condizioni di salute del mangaka, che ultimamente sembrano molto ballerine, come dimostrato dai tanti capitoli rinviati e dalle pause improvvise effettuate da gennaio a oggi, all'autore servono degli stop. E non a caso, aprile e maggio saranno due mesi dove già c'è qualche pausa in programma. Ecco il calendario di My Hero Academia per il periodo primaverile:

Questa settimana è stata rinviata l'uscita di My Hero Academia 385, con nessun capitolo pubblicato il 9 aprile 2023;

Il capitolo 385 verrà quindi pubblicato domenica 16 aprile 2023 su Weekly Shonen Jump #20;

Il manga, salvo notizie dell'ultimo minuto, sarà presente anche domenica 23 aprile 2023;

My Hero Academia sarà in pausa il 30 aprile 2023 insieme a tutto il resto della rivista, a causa delle festività della Golden Week che fermerà completamente i lavori;

Il manga tornerà regolarmente a partire da domenica 7 maggio 2023;

Da lì in poi, tutto dipenderà dalla situazione fisica di Kohei Horikoshi, che potrebbe portare l'autore a fare altre pause. Ufficialmente, però, al momento è prevista soltanto un'altra pausa, anche se tutti si sono abituati a veder saltare anche per più di una settimana le uscite di My Hero Academia tra gennaio e marzo. Nello stesso periodo, anche ONE PIECE è pronto a svariate pause.