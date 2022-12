Il calendario di ONE PIECE a dicembre e gennaio: quando verrà pubblicato il manga?

Eiichiro Oda ha deciso di cambiare completamente ambientazione dopo diversi anni bloccati su Wano. Con l'ingresso di ONE PIECE nella saga finale, è iniziato anche l'ultimo viaggio dei pirati di cappello di paglia, arrivati a Egghead. Questo sta portando a molte rivelazioni, anche grazie alle numerose sfide e ai personaggi importanti incontrati.

Con il capitolo 1069 di ONE PIECE si sono aperte tante altre domande e sembra che il finale di saga sarà turbolento. Tuttavia, il prossimo capitolo non arriverà subito, dato che Eiichiro Oda e Weekly Shonen Jump hanno annunciato una pausa di una settimana del manga. Tutto normale, se non fosse che la stessa rivista osserverà alcune pause nel prossimo periodo a causa delle festività natalizie e di Capodanno. Si viene così a creare un calendario piuttosto complesso e che va analizzato con cura, dove ci saranno parecchi stop per i vari manga.

Quindi, quando usciranno i prossimi capitoli di ONE PIECE a dicembre e gennaio a causa delle feste? Il calendario è questo:

Domenica 18 dicembre non uscirà alcun capitolo per una pausa di Eiichiro Oda;

Domenica 25 dicembre, a Natale, verrà pubblicato il capitolo 1070 di ONE PIECE ;

; Domenica 1 gennaio non ci saranno capitoli a causa di una pausa della rivista;

Domenica 8 gennaio verrà pubblicato ONE PIECE 1071 ;

; Domenica 15 gennaio non verranno pubblicati capitoli a causa di una pausa della rivista;

Domenica 22 gennaio verrà pubblicato ONE PIECE 1072;

Dal 22 gennaio quindi tutto tornerà alla regolarità, sempre se Eiichiro Oda non deciderà di prendersi a sorpresa alcune pause in questi numeri, cosa che però solitamente non accade. Ci sarà quindi un capitolo ogni due settimane di ONE PIECE per il prossimo mese, come succede più o meno ogni anno. Ora tocca capire cosa aspettarsi da ONE PIECE 1070.