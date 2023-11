Call of the Night: arriva la fine del manga romantico e soprannaturale

Il numero 51 della rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan ha confermato che il manga scritto da Kotoyama, Call of the Night, terminerà con il diciottesimo volume. L'opera ha debuttato nel 2019 e ha ispirato un anime televisivo andato in onda nel Luglio 2022.

Call of the Night è un manga romantico e soprannaturale che ha conquistato il cuore dei giovani lettori di tutto il mondo. La storia segue le vicende di Kou Yamori, uno studente delle medie che soffre di insonnia. Un giorno, incontra Nazuna Nanakusa, una vampira che lo invita a trascorrere la notte con lei. Kou è inizialmente riluttante, ma alla fine cede alla tentazione di vivere avventure notturne con Nazuna.

Il manga è riuscito a catturare l'attenzione dei lettori grazie alla giovane protagonista vampira, Nazuna è infatti già diventata iconico in rete, ispirando fan art e cosplay di Call of the Night di vario genere. Kotoyama è riuscito, nella sua semplicità, a creare un mondo affascinante e misterioso in cui i personaggi si muovono con naturalezza.

Il finale di Call of the Night è ancora avvolto nel mistero. Tuttavia, è chiaro che la storia di Kou e Nazuna sta per entrare in una nuova fase. I fan dovranno aspettare ancora un po' per scoprire come si concluderà il loro viaggio: se non ci saranno ritardi, è stato annunciato che il manga terminerà il 10 gennaio 2024 con la pubblicazione del capitolo numero 200. Se volete dare un occhiata al trailer della prima stagione di Call of The Night, cliccate qui.

Call of the Night è una storia d'amore che esplora il tema della scoperta di sé stessi e quello della ricerca dell'identità. È una storia che parla di amicizia, amore e accettazione, e che trasmette un messaggio positivo di tolleranza.