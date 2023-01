Call of the Night e Blue Orchestra vincono lo Shogakukan Manga Award 2022

Nelle ultime ore in Giappone è stato assegnato uno dei premi più ambiti per quanto riguarda il medium. La commissione giudicatrice ha svelato i vincitori della 68° edizione dello Shogakukan Manga Award, tra cui nella categoria shonen Call of the Night e Blue Orchestra.

Sponsorizzato dalla omonima casa editrice e nato nel 1955, il Premio Shogakukan per i manga è uno dei riconoscimenti più importanti assegnati all'industria manga. Attualmente sono in vigore quattro categorie che suddividono i premi per genere e target.

A vincere l'edizione numero 68 dello Shogakukan Manga Awards nella categoria shonen sono stati Call of the Night e Blue Orchestra, serie manga di Kotoyama e Makoto Akui entrambe serializzate dallo stesso editore che sponsorizza l'evento. Nell'estate 2022 Call of the Night è stato adattato in una serie anime, mentre l'uscita dell'anime di Blue Orchestra è attesa nel corso di quest'anno. I due titoli hanno battuto la concorrenza di un titolo Shueisha. Anche Sakamoto Days era tra i candidati dell'ambito riconoscimento giapponese.

A trionfare nella categoria "miglior manga per bambini" è stato Ui x Kon di Minori Kurosaki, mentre per quanto riguarda il premio "miglior manga generale" a trionfare è stato Medalist di Tsurumaikada. A vincere l'ultima categoria assegnata, quella di "miglior manga shojo", è invece stato Ashita, Watashi wa Dareka no Kanojo di Hinao Wono. I titoli editi da Shogakukan hanno fatto incetta di premi, in quanto Medalist è l'unico vincitore pubblicato da un'altra testata, Kodansha.

Ognuno dei titoli vincitori di categoria ha ottenuto in premio una statuetta di bronzo e un premio in denaro di 1 milione di yen, pari a circa 7 mila euro al cambio attuale. L'edizione 67 dello Shogakukan Manga Award fu vinta da Komi Can't Communicate.